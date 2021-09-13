Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице за последние годы было построено 50 новых поликлиник, а юбилейным является новое здание детско-взрослой поликлиники в районе Нагатинский Затон, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, в будущем в Москве построят ещё 30 поликлиник, которые появятся в районах, где идет реновация, а также взамен старых, которые уже невозможно реконструировать.
Также Собянин напомнил о программе по модернизации первичного звена, в которую вошли около 200 действующих поликлиник.
В ходе осмотра нового здания детско-взрослой поликлиники в районе Нагатинский Затон, где будет детское и взрослое отделения, и женская консультация, градоначальник выразил надежду, что она заработает уже в ближайшее время.
«Строительные работы все проведены, современным оборудованием укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители.То есть до начала ноября она должна заработать», - отметил московский мэр
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в свою очередь, заявил, что коллективы для работы в новом медицинском учреждении уже сформированы, работу медучреждение начнёт «в течение полутора месяцев».
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