Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на понедельник, 18 января, стала в Москве самой холодной с начала нынешней зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до - 23,6 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.

Метеорологи напомнили, что ранее самой морозной считалась ночь на воскресенье, 18 января - минус 21,2 градуса.