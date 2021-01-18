Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы
Ночь на понедельник, 18 января, стала в Москве самой холодной с начала нынешней зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до - 23,6 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.
Метеорологи напомнили, что ранее самой морозной считалась ночь на воскресенье, 18 января - минус 21,2 градуса.
За всю историю метеонаблюдений самым холодным считается 18 января 1940 года (минус 41,1).
При этом крещенская ночь также прогнозируется холодной - до минус 23-26 градусов.
Между тем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что ночь на понедельник, 18 января, стала самой морозной в столице за последние четыре года, передает RT.
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