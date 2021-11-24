Ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

«В Москве минимальная температура воздуха составила сегодня под утро -6.8, что на 0.8 градуса холоднее предыдущей ночи. Самая низкая температура зафиксирована в Новой Москве — Михайловском, -10.2», — написал метеоролог в Facebook.

Тишковец добавил, что такие показатели на 3-4 градуса ниже положенного уровня и соответствуют климатической норме декабря.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 26 ноября ожидается резкое похолодание в Омской, Томской и Новосибирской областях. В этих регионах станет холоднее на 9-12 градусов, пишет РИА ФАН.

