Ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на среду, 24 ноября, стала самой холодной ночью осени в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве минимальная температура воздуха составила сегодня под утро -6.8, что на 0.8 градуса холоднее предыдущей ночи. Самая низкая температура зафиксирована в Новой Москве — Михайловском, -10.2», — написал метеоролог в Facebook.
Тишковец добавил, что такие показатели на 3-4 градуса ниже положенного уровня и соответствуют климатической норме декабря.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 26 ноября ожидается резкое похолодание в Омской, Томской и Новосибирской областях. В этих регионах станет холоднее на 9-12 градусов, пишет РИА ФАН.
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