Метеоролог предупредил о надвигающемся на Подмосковье циклоне

По его словам, жителей Подмосковья ждёт ещё одна холодная ночь, однако начавшиеся холода будут мимолётными - ситуацию исправит циклон и уже в четверг воздух прогреется до 3 градусов.

«Уже в среду во второй половине дня ожидается циклон, который принесёт снег, и температура начнёт повышаться. Местами поднимется ветер», — отметил Шувалов в эфире «Радио 1».

Ранее московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы в столице, пишут «Известия».

