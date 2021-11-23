Метеоролог предупредил о надвигающемся на Подмосковье циклоне
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Московском регионе ожидается повышение температуры.
По его словам, жителей Подмосковья ждёт ещё одна холодная ночь, однако начавшиеся холода будут мимолётными - ситуацию исправит циклон и уже в четверг воздух прогреется до 3 градусов.
«Уже в среду во второй половине дня ожидается циклон, который принесёт снег, и температура начнёт повышаться. Местами поднимется ветер», — отметил Шувалов в эфире «Радио 1».
Ранее московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы в столице, пишут «Известия».
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