Нижегородский завод «Сибур-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛА

Организация «Сибур-Кстово» в Нижегородской области временно приостановила отгрузку продукции после падения обломков беспилотника на территории предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Сибур-Кстово».

Отмечается, что на предприятии проводятся работы по устранению последствий ЧП, основные установки перевели в резервный режим. Ремонт и оценку на территории проведут по завершении работы спасателей.

В «Сибур-Кстово» указали, что принимают меры для обеспечения потребителей продукцией с других своих предприятий.

В ночь на 29 января обломки БПЛА рухнули на территории «Сибур-Кстово», возник пожар. Пострадавших не было. Открытое горение на предприятии ликвидировали 31 января.

