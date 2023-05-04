Несмотря на похолодание: Горячую воду в Москве начнут отключать с 15 мая

Отключения горячей воды в зданиях российской столицы начнутся, согласно графику, с 5 мая и завершатся 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммунальные службы города.

Точные даты отключений по адресам будут на днях опубликованы на столичном портале mos.ru. Максимальный срок перекрытия горячей воды для проверки инженерных систем - 10 календарных дней.