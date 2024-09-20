Неизвестные сбросили опасные горючие вещества в канализацию Волгограда
Большой объем горючих красок ярко-красного цвета обнаружили в городской канализации Волгограда. Об этом сообщила компания «Концессии водоснабжения» в своем Telegram-канале.
Коммунальщики города зафиксировали сброс в стоках на канализационно-насосной станции в Кировском районе.
«Характерный запах, ярко-красный цвет и тягучая консистенция не оставили сомнений в том, что в канализацию попало опасное горючее вещество. Уровень загазованности в помещении превышал предельно допустимые показатели в несколько раз», — отметили специалисты.
По данным ресурсоснабжающей компании, стоки опасных веществ стали поступать на несколько волгоградских КНС, в том числе разрушенную в июле из-за взрыва КНС-4.
По предварительной информации, сброс красок проводился на закрытой территории, на которой ведется предпринимательская деятельность. Коммунальщики обратились в правоохранительные органы, чтобы получить доступ на территорию. Также компания попросила Росприроднадзор провести проверку.
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