СМИ: россиянам могут запретить выкидывать в канализацию бытовые отходы

Гражданам России могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, сообщают «Известия».

Нарушителям грозят санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор. Этому ведомству РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры.

Отмечается, что специалисты стали чаще сталкиваться с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации. Помимо этого, засоряют ее и жители многоквартирных домов. Эксперты признают существование проблемы. При этом они считают, что на первых этапах ее лучше решать путем информирования граждан о правильной эксплуатации жилища.

