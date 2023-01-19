СМИ: россиянам могут запретить выкидывать в канализацию бытовые отходы
Гражданам России могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, сообщают «Известия».
Нарушителям грозят санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор. Этому ведомству РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры.
Отмечается, что специалисты стали чаще сталкиваться с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации. Помимо этого, засоряют ее и жители многоквартирных домов. Эксперты признают существование проблемы. При этом они считают, что на первых этапах ее лучше решать путем информирования граждан о правильной эксплуатации жилища.
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