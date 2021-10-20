Профсоюз полиции усмотрел «нехорошую связь» в массовом увольнении в Екатеринбурге
Михаил Пашкин предположил, что желание покинуть посты начальников отделов полиции вряд ли связано с низкой зарплатой.
Начальников отделов полиции в Екатеринбурге, которые решили покинуть свои посты, может связывать какая-то коррупционная деятельность. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее СМИ сообщили, что сразу четыре начальника екатеринбургских отделов полиции выразили желание покинуть свои посты по собственному желанию. Один уже ушёл, ещё трое ждут окончания отпуска, однако заявления уже написаны. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. В МВД дали понять, что все они уходят на пенсию - "все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала".
«Видимо, они все связаны. Помните, у нас недавно трёх генералов уволили? Камчатского, начальника Юго-западного округа и замначальника главка. И ещё уволили генерала МВД – замначальника кадров. Все они связаны одной цепью. Могу предположить, что, скорее всего, и эти могут быть связаны какой-нибудь коррупционной деятельностью. Мне кажется, что вот так. Потому что, если увольняют одного, то человек, может, на пенсию ушёл, может, заболел. А когда сразу несколько, скорее всего, между ними какая-то нехорошая связь», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Напомним, в августе после ареста бывшего руководителя Управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева сразу три генерала были отстранены от должностей. В их числе – заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и начальник Управления МВД Юго-западного административного округа Москвы генерал-майор полиции Юрий Дёмин. В 2017 году они выступили в качестве поручителей Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв. Кроме того, отстранен от исполнения обязанностей заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.
Рассматривая вариант увольнения екатеринбургских полицейских начальников из-за не слишком высоких зарплат, Пашкин отметил, что он маловероятен.
«Зарплаты руководителей очень большие, кроме того, они в конце года премии получают. К тому же, есть возможности «подработать» коррупционным способом. С таких должностей уходят либо когда приходит новый начальник, и он выгоняет тех, кого он не знает и кто не хочет работать, либо если есть коррупционная составляющая», - констатировал Пашкин.
Резюмируя, глава московского профсоюза полиции отметил, что есть практика притока полицейских из других регионов в столицу, однако Москва старается их не брать.
«Если человек стоит в очереди на жильё в регионе, то есть, у него есть так называемая субсидия. Если в регионе она 2-4 миллиона, то в Москве она будет 20 миллионов. Величина субсидии зависит от квадратных метров, положенных человеку. В Москве самая дорогая недвижимость. Поэтому многие пытаются перевестись в столицу, чтобы, выйдя на пенсию или получив субсидию, получить не 3-4 миллиона, а 15-20. Вот такие интересные моменты тоже бывают», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Отметим, из 14-го отдела полиции недавно ушел на пенсию начальник Дмитрий Шишмаков. Ранее его на должность назначил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Аркадий Ситников уходит из 4 отдела. Из 12-го отдела увольняется Алексей Мартыненко, а 10-й отдел покидает Андрей Казанцев, пишет Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах. Они заявили, что отток из органов усилился. В кадровую службу полиции поступают 20 рапортов ежедневно. Причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата.
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