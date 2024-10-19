Недалеко от центра Петропавловска-Камчатского отстрелили медведя
19 октября 202408:43
Медведя ликвидировали в спальном районе неподалеку от центра Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.
Как отметили в ведомстве, животное, которое забрело в город, заметили рядом с домом на улице Кирдищева.
«Хищника отстрелили», — указали в МЧС.
Ранее региональное ведомство рассказало о правилах поведения при встрече с медведем. При виде хищника не следует убегать, необходимо отступать медленно, без резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию животного.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru