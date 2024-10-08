На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя
8 октября 202417:07
Полиция Камчатского края разыскивает преступника, сбившего на дороге медведицу и оставившего медвежонка сиротой. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Возбуждено административное дело по факту оставления водителем места ДТП. Ему грозит арест на 15 суток или лишение водительских прав на срок до полутора лет. Виновник ДТП устанавливается.
Сообщается, что медвежонок также сбежал с места аварии.
Ранее в Петропавловске-Камчатском ввели ночное патрулирование из-за нашествия медведей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru