На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя

Возбуждено административное дело по факту оставления водителем места ДТП. Ему грозит арест на 15 суток или лишение водительских прав на срок до полутора лет. Виновник ДТП устанавливается.

Сообщается, что медвежонок также сбежал с места аварии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском ввели ночное патрулирование из-за нашествия медведей.

