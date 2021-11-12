«Не снегопад, а смех один!» Вильфанд пообещал «избалованным» москвичам снежок
Роман Вильфанд призвал жителей Москвы относиться к похолоданию спокойнее, ведь наступают не морозы, а нормальная для ноября температура.
Грядущие выходные порадуют жителей Москвы осадками, гололедицей и повышенным давлением, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее в пятницу в Москве и по области выпало до 2 см снега.
«По сегодняшней погоде: вот все говорят, что снегопад, ну какой же это снегопад? Это смешно! Под снегопадом подразумевается снег на земле, а сейчас он уже растаял полностью. Это совершенно нормальная ситуация для ноября – снег, мокрый снег, дождь, никакой катастрофы. Мы это и предсказывали. Нужно спокойнее относиться к погоде, не гипертрофируя естественные, нормальные явления», - отметил он.
Синоптик также рассказал, какую погоду ждать в выходные.
«Давление увеличится больше чем на 10 мм ртутного столба, и к воскресенью еще на 5 мм поднимется. Будет облачная погода и небольшие осадки, все три фазы: мокрый снег, дождь и снег, но небольшие, это важно. Прогнозируется гололедица, температурный фон около нуля, ночные температуры от -2 до +3 градусов, а дневные температуры от 0 до +5 градусов. Солнце не будет пробиваться через облака. В воскресенье ночные температуры такие же, в области до -2 днем температура будет опускаться. При усилении ветра всё подмерзает, особенно на продуваемых местах, на переездах, мостах, вот там гололедица, это нужно иметь в виду постоянно», - подчеркнул глава Гидрометцентра.
По словам Вильфанда, москвичи избалованы теплой погодой, поэтому им кажется, что наступило похолодание, тогда как в реальности погода лишь приближается к климатической норме.
«Завтра и в воскресенье в Москве тоже +3 градуса, это очень тепло, только в понедельник приблизится к норме. Слово похолодание здесь не подходит, это понижение. Дальше ситуация меняется. Начиная со следующей недели, с понедельника по среду, ночные температуры уже отрицательные, в области до 5 градусов ниже нуля, положительных значений нет, поэтому и снежок, но уже будет и солнышко проявляться. В понедельник в ночное время может усиливаться ветер до 15 м/с. Во вторник будет переменная облачность, а ночью произойдет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, поэтому во вторник будет до -9 градусов ночью, дневная температура тоже будет отрицательная, от 0 до -3 градусов и без осадков», - заключил синоптик.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предлагает сократить россиянам рабочий день, чтобы зимой они могли провести хотя бы часть дневного времени вне работы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Маск продал новую порцию из 10% пакета акций Tesla на $687 млн
- Более 63 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19
- Минздрав уточнил сроки активации сертификата после прививки «Спутником Лайт»
- Коллективный иммунитет от коронавируса в Москве превысил 65%
- Психологи рассказали о методах борьбы с буллингом в школе
- Уголовное дело возбудили в Дагестане после убийства имама мечети
- Москву ждёт неделя «нерешительной зимы» после небольшого потепления
- Шкуматов назвал четыре принципа безопасной езды по зимней дороге
- Уголовное дело возбудили против агрессивного собачника из Мытищ
- Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru