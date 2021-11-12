«Не снегопад, а смех один!» Вильфанд пообещал «избалованным» москвичам снежок

Грядущие выходные порадуют жителей Москвы осадками, гололедицей и повышенным давлением, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее в пятницу в Москве и по области выпало до 2 см снега.

«По сегодняшней погоде: вот все говорят, что снегопад, ну какой же это снегопад? Это смешно! Под снегопадом подразумевается снег на земле, а сейчас он уже растаял полностью. Это совершенно нормальная ситуация для ноября – снег, мокрый снег, дождь, никакой катастрофы. Мы это и предсказывали. Нужно спокойнее относиться к погоде, не гипертрофируя естественные, нормальные явления», - отметил он.



Синоптик также рассказал, какую погоду ждать в выходные.

«Давление увеличится больше чем на 10 мм ртутного столба, и к воскресенью еще на 5 мм поднимется. Будет облачная погода и небольшие осадки, все три фазы: мокрый снег, дождь и снег, но небольшие, это важно. Прогнозируется гололедица, температурный фон около нуля, ночные температуры от -2 до +3 градусов, а дневные температуры от 0 до +5 градусов. Солнце не будет пробиваться через облака. В воскресенье ночные температуры такие же, в области до -2 днем температура будет опускаться. При усилении ветра всё подмерзает, особенно на продуваемых местах, на переездах, мостах, вот там гололедица, это нужно иметь в виду постоянно», - подчеркнул глава Гидрометцентра.