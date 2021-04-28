Названы самые необычные маршруты Подмосковья на Пасху
Празднование Пасхи может стать прекрасным поводом для организации отдыха с духовным уклоном. Главный праздник церковного года православные и некоторые протестантские конфессии отметят 2 мая.
Куда лучше всего отправиться на Пасху в Подмосковье, рассказала организатор паломнических поездок, библиотекарь храма Живоначальной Троицы в Балашихе Ольга Арасланова. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.
Как подчеркнула эксперт в эфире «Радио 1», каждый, кто считает себя православным, должен в обязательном порядке посетить хоть раз эту обитель, чтобы поклониться мощам Сергия Радонежского. Ещё одно место притяжения - Ново-Иерусалимский монастырь, восстановленный совсем недавно. Осмотру это места можно посвятить целый день.
Ольга Арасланова также рекомендует посетить Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, чтобы почувствовать настоящую старину. Она также предложила проявить интерес к относительно малоизвестным маршрутам Подмосковья. Например, отправиться в Покровско-Васильевский монастырь в Павловском Посаде. В тех же краях можно побывать в Покровской Свято-Введенской пустыни, которая расположена на острове посреди живописного озера.
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