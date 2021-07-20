Названы самые грибные места Подмосковья

Самыми «грибными» направлениями Московской области являются западное – от Звенигорода, а также южной – начиная с Серпухова и до Каширы, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Однако в этом году грибов пока мало, и есть вероятность, что безгрибье затянется, предупредил он.

На фоне слабых дождей и жаркой погоды в регионе пока есть только лисички, местами - сетчатые боровики, подосиновики и подберёзовики. Теплые дожди простимулируют только траву, для грибницы нужны холодные, объяснил специалист.

«Когда 3-4 дня подряд пройдут холодные дожди, чтобы почва по-настоящему остыла — это простимулирует грибницы. После этого через 2-3 недели пойдут грибы. Если холодный циклон так и не придёт, то мы получим очень безгрибный год», - сказал миколог в эфире «Радио 1».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что уже с середины этой недели в столице температура снизится до +20…+25 градусов.

