Названы самые грибные места Подмосковья
Самыми «грибными» направлениями Московской области являются западное – от Звенигорода, а также южной – начиная с Серпухова и до Каширы, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Однако в этом году грибов пока мало, и есть вероятность, что безгрибье затянется, предупредил он.
На фоне слабых дождей и жаркой погоды в регионе пока есть только лисички, местами - сетчатые боровики, подосиновики и подберёзовики. Теплые дожди простимулируют только траву, для грибницы нужны холодные, объяснил специалист.
«Когда 3-4 дня подряд пройдут холодные дожди, чтобы почва по-настоящему остыла — это простимулирует грибницы. После этого через 2-3 недели пойдут грибы. Если холодный циклон так и не придёт, то мы получим очень безгрибный год», - сказал миколог в эфире «Радио 1».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что уже с середины этой недели в столице температура снизится до +20…+25 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы
- «В штаб к Голиковой»: Песков переадресовал вопрос о почти 30 млн переболевших COVID-19
- Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров
- «Всем раздай!» Путин накормил министров мороженым на МАКС-2021
- Путин сообщил о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана
- На Украине прокомментировали неявку Шойгу в СБУ
- В Евросоюзе предложили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
- Абхазский дипломат поблагодарил офис Зеленского за «признание» независимости республики
- Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников
- Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru