Эколог назвал безопасные для купания водоёмы в Подмосковье

«В последнее время поступают сигналы о загрязнении озера Бисерово. Потому что туда попадают неочищенные стоки с различных объектов застройки, дачных, коттеджных посёлков, которые расположены недалеко от берега», - заявил в интервью «Радио 1» Антон Хлынов.

При этом эксперт оговорился, что все водоёмы в разной степени обладают способностью к самоочищению.

