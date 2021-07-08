Эколог назвал безопасные для купания водоёмы в Подмосковье

Люберецкий карьер, озеро Глубокое, Тростенское озера относятся к числу тех в Московской области, в которых можно будет купаться. Об этом рассказал член ОНФ по направлению «Экология» в Московской области Антон Хлынов. По его словам, о чистоте водоёмов можно судить по их популярности. Но, собираясь окунуться в воду рек или озер, на берегу которых расположены дачные посёлки или стройка, нужно быть предельны внимательными и аккуратными.

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«В последнее время поступают сигналы о загрязнении озера Бисерово. Потому что туда попадают неочищенные стоки с различных объектов застройки, дачных, коттеджных посёлков, которые расположены недалеко от берега», - заявил в интервью «Радио 1» Антон Хлынов.

При этом эксперт оговорился, что все водоёмы в разной степени обладают способностью к самоочищению.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Шустов
ТЕГИ:ВодаОтдыхПодмосковье
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