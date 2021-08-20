Названы российские регионы с самыми высокими климатическими рисками

Росгидромет назвал регионы с самыми высокими климатическими рисками. По оценкам экспертов, самые ощутимые в России последствия изменения климата ожидают Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую область. Об этом рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Израэля Росгидромета Анна Романовская в беседе с РИА Новости.

Она уверена, что этим регионам необходимы программы адаптации экономики. Больше всего изменений климата наблюдается в Крыму. Этот регион занимает первое место в плане климатических рисков, заявила Романовская. Она пояснила, что здесь растет температура, становится больше осадков, кроме того, увеличилось количество опасных явлений и засух.

Романовская добавила, что первая группа регионов обозначается красным цветом. Вторая — оранжевым. Там тоже велики негативные последствия климатических изменений.

В «оранжевую зону» входят Брянская, Белгородская, Орловская, Волгоградская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, а также Республика Калмыкия, Краснодарский край, Республика Адыгея, Севастополь и Москва.

Ранее метеорологи предупредили о росте температуры в Европе. Сегодня наблюдается тенденция роста температуры, как в глобальном масштабе, так и непосредственно в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Фрейа Вамборга. По его словам, последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.



