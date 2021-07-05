Названы регионы с некачественной питьевой водой

В трех регионах России - Дагестане, Карелии и Чечне - в 2020 году зафиксировано неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Крым затопило. Началась эвакуация

Отмечается, что главная причина того, что водопроводная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, - отсутствие зон санитарной охраны, передает РИА Новости.

Ранее из-за ливней в Крыму произошло отключение насосной станции и без воду остались около двух тысяч жителей поселка Форос, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоспотребнадзорВода
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