Названы лидирующие и отстающие по вакцинации регионы России
Среди лидеров по вакцинации в регионах находятся Сахалин, Колыма и Москва. Суммарно по россии число вакцинированных составляет 3,23 миллиона человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию региональных опер штабов по контролю и мониторингу коронавируса.
В сахалинской области к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 5,1% жителей (25 тысяч человек). В Москве показатель вакцинации 4,73%, в Магаданской области – 4,2%.
В ряде регионов и в столице не раскрывают информацию о том, сколько человек получили второй компонент вакцины. Как сообщает РБК, этот показатель составляет от 25 до 30%.
В Пермском крае, Ростовской области и Кабардино-Балкарии вакциной воспользовались менее 1% населения. В Дагестане лишь 0,17% жителей прошли вакцинацию.
В целом по округам наибольший интерес к вакцинации у жителей Дальневосточного федерального округа, Чукотки, Камчатки и Амурской области. В регионах Северного Кавказа уровень вакцинации находится в пределах 1%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на иммунологов ранее сообщил, что для полного снятия ограничений требуется появление иммунитета к вирусу по меньшей мере у 60% населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Названы лидирующие и отстающие по вакцинации регионы России
- Минфин планирует включить частные дома в программу ипотеки под 6%
- Умерший моряк с судна в Керченском проливе был гражданином Турции
- В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса
- Россиянам посоветовали с осторожностью принимать витамин D
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru