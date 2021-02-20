Названы лидирующие и отстающие по вакцинации регионы России

Среди лидеров по вакцинации в регионах находятся Сахалин, Колыма и Москва. Суммарно по россии число вакцинированных составляет 3,23 миллиона человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию региональных опер штабов по контролю и мониторингу коронавируса.

В сахалинской области к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 5,1% жителей (25 тысяч человек). В Москве показатель вакцинации 4,73%, в Магаданской области – 4,2%.

В ряде регионов и в столице не раскрывают информацию о том, сколько человек получили второй компонент вакцины. Как сообщает РБК, этот показатель составляет от 25 до 30%.

В Пермском крае, Ростовской области и Кабардино-Балкарии вакциной воспользовались менее 1% населения. В Дагестане лишь 0,17% жителей прошли вакцинацию.

В целом по округам наибольший интерес к вакцинации у жителей Дальневосточного федерального округа, Чукотки, Камчатки и Амурской области. В регионах Северного Кавказа уровень вакцинации находится в пределах 1%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на иммунологов ранее сообщил, что для полного снятия ограничений требуется появление иммунитета к вирусу по меньшей мере у 60% населения.



