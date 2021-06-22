Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до среды

Оранжевый уровень погодной опасности в столице продлили до 23 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Москве ждут температурного рекорда

Предупреждение продлевают из-за аномальной жары уже третий раз. Синоптики предполагают, что нетипичная температура продлится до конца недели, а показатели термометров побьют исторические рекорды.

Ранее в ГИБДД предупредили, что жара может негативно влиять на водителей. По данным службы, высокая температура ослабляет реакцию и ухудшает внимание, что повышает вероятность ДТП.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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