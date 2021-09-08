Названы города Подмосковья, наиболее подходящие семьям с детьми

В Московскую область нередко переезжают семьи с детьми, которым важна экология. О том, какие города региона лучше всего подходят для таких семей, рассказала вице-президент гильдии риелторов Московской области, член национального совета Российской гильдии риелторов Ольга Власова.



«Достаточно благоустроенные в отношении инфраструктуры Красногорск, Видное, Химки, Раменское. Это города, очень удобные для проживания семей с детьми. Потому что в этих городах огромное количество школ, развивающих детских центров, есть парки, зоны отдыха, есть спортивные школы и разные тренажёрные площадки», – отметила Власова.

По ее словам, снять двухкомнатную квартиру в этих городах можно на сумму от 25 тысяч рублей в месяц. Власова отметила, что в этих городах есть столичная инфраструктура, но при этом качество воздуха выше, чем в самой Москве.

Также, по данным главы гильдии риелторов, причиной для переезда в Подмосковье становится экономический фактор. При этом для этой категории населения важна транспортная доступность столицы. По мнению Власовой, из некоторых городов области добраться в центр проще, чем из отдаленных московских районов, однако цены в таких местах будут не ниже, чем в Москве. «В Жуковском и Раменском аренда однокомнатной квартиры обойдётся примерно в 20 тысяч – как в Южном Бутове», – пояснила эксперт в эфире «Радио 1».

Ранее стало известно, что в Москве подорожала аренда жилья. Отмечается, что цены вернулись на допандемийный уровень.