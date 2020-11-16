Названа степень доступности автомобиля для россиян

Больше всего семей, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой (550 тыс. руб.) автомобиль проживает в северных регионах России. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». На первом месте рейтинга по этому показателю оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля таких семей составляет 66,7%. На втором месте Чукотский автономный округ - 61,8%, на третьем Магаданская область - 54,8%. Также в пятерку вошли Москва (53,9%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (53,8%).

Исследователи также выяснили, что меньше всего доступны автомобили жителям Северного Кавказа. На последнем месте находится Ингушетия - там недорогую машину способны приобрести лишь 4,8% жителей. В конце списка также находятся Чечня (6%), Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкария (9,3%) и Карачаево-Черкессия (10%).