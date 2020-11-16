Названа степень доступности автомобиля для россиян
Больше всего семей, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой (550 тыс. руб.) автомобиль проживает в северных регионах России. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». На первом месте рейтинга по этому показателю оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля таких семей составляет 66,7%. На втором месте Чукотский автономный округ - 61,8%, на третьем Магаданская область - 54,8%. Также в пятерку вошли Москва (53,9%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (53,8%).
Исследователи также выяснили, что меньше всего доступны автомобили жителям Северного Кавказа. На последнем месте находится Ингушетия - там недорогую машину способны приобрести лишь 4,8% жителей. В конце списка также находятся Чечня (6%), Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкария (9,3%) и Карачаево-Черкессия (10%).
В целом по России каждая четвертая семья может купить новую машину за 550 тыс. рублей. А вот средний по стоимости автомобиль доступен лишь 12% российских семей.
Ранее автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет, передает RT. По его мнению, такая инициатива имеет под собой основания: сейчас подготовку молодых водителей можно начинать в 16 лет, а до получения прав проходит полтора-два года, за это время навыки уходят.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Санду лидирует на выборах президента Молдавии
- Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван
- В Бурятии закрыли ТЦ и общепиты из-за пандемии коронавируса
- Названа степень доступности автомобиля для россиян
- Умер министр иностранных дел Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru