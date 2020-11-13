Названы лучшие водители грузовиков в России
Названы победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика», который прошел в Симферополе, говорится в пресс-релизе Минтранса России.
В категории «автомобили грузоподъёмностью до 10 тонн победителем стал Петр Иванов из города Набережные Челны. Ему 60 лет, 40 из которых он провел за рулем грузовика, это самый возрастной участник конкурса.
В категории «автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн» победил Сергей Андрианов из Екатеринбурга.
Как рассказал НСН один из победителей конкурса Петр Иванов, он очень любит автомобили и постоянно участвует в региональных конкурсах.
«Самое сложное задание в этом конкурсе - боковая парковка», - рассказал он и добавил, что оценивает проведение конкурса на «пятерку», поблагодарив его организаторов.
Конкурс был организован научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Минтранса России при поддержке властей Крыма и Симферополя.
В конкурсе приняло участие 37 человек из 25 городов России, призовой фонд составил 1 млн рублей. Его целью стало выявление лучших водителей и распространение их опыта, развитие мастерства водителей грузовиков.
Партнером конкурса стало ПАО «КАМАЗ», которое предоставило автомобили для конкурса.
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