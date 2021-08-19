Наталья Сергунина рассказала о московской программе «Ночи кино»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что к ежегодной культурной акции «Ночь кино», которая в этом году состоится 28 августа, присоединились более 120 московских площадок, сообщает пресс-служба столичного мэра.

По её словам, показы пройдут в кинотеатрах, городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках, а в программу вошли как участники крупнейших кинофестивалей и популярные современные фильмы, так и сериалы, советская классика и короткометражные ленты.

Откроется акция киноконцертом «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный», а в кинотеатре «Космос» с плёнки 35 мм покажут комедию Григория Александрова «Цирк», которой исполняется 85 лет.

Кроме того, в выставочном павильоне Московских центральных диаметров будет представлена документальная лента о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.

Сергунина пояснила, что зарубежные и отечественные фильмов на больших экранах зрители смогут посмотреть совершенно бесплатно, а показы с пленки 35 мм будут организованы в нестандартных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала.

Ранее заммэра рассказала, что в Москве стал доступен электронный читательский билет, который бесплатно оформляют в любой столичной библиотеке.