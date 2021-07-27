«Народный инспектор» Подмосковья вывел на чистую воду 10,5 тысяч автохамов

Приложение «Народный инспектор» позволило зафиксировать 10 545 случаев парковки на газонах, детских площадках и на территориях с зелеными насаждениями в Московской области. Такую статистику с начала текущего года озвучил руководитель регионального Главного управления государственного административно-технического надзора Олег Баженов.

Он подчеркнул, что посредством мобильного приложения «Народный инспектор» любой желающий имеет возможность запечатлеть автохамов, которые паркуются на газонах и других местностях с зелёными насаждениями.

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«Чтобы зафиксировать нарушение для пользователя «Народного инспектора» необходимо сделать всего четыре клика, по времени это не более 30 секунд. Видео обязательно должно фиксировать контейнерную площадку и хорошо различимый номер автомобиля нарушителя», – пояснил глава Госадмтехнадзора.

Как уточняет «Радио 1», в дальнейшем сообщение поступает на модерацию инспекторам ведомства. В итоге нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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Фото: Госадмтехнадзор Московской области
ТЕГИ:СтопхамМобильное ПриложениеПодмосковье
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