«Народный инспектор» Подмосковья вывел на чистую воду 10,5 тысяч автохамов

Приложение «Народный инспектор» позволило зафиксировать 10 545 случаев парковки на газонах, детских площадках и на территориях с зелеными насаждениями в Московской области. Такую статистику с начала текущего года озвучил руководитель регионального Главного управления государственного административно-технического надзора Олег Баженов.

Он подчеркнул, что посредством мобильного приложения «Народный инспектор» любой желающий имеет возможность запечатлеть автохамов, которые паркуются на газонах и других местностях с зелёными насаждениями.