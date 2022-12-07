Начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста
Ремонтные работы начались на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, после окончания работ на правой части строители перешли на левую. Организована поставка и сборка пролетных строений. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов.
Основные работы по восстановлению автомобильной части Крымского моста планируется закончить в марте 2023 года.
Движение по правой автомобильной части Крымского моста было возобновлено 5 декабря. После этого по объекту за рулем «Мерседеса» проехал президент РФ Владимир Путин.
Восстановление Крымского моста проходит после подрыва грузовика на нем, это произошло 8 октября. Сообщалось о четверых погибших.
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