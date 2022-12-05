Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым

Президент РФ Владимир Путин во время поездки по Крымскому мосту акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с материковой частью России через новые регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник Путин проехал за рулем «Мерседеса» по Крымскому мосту. Он поговорил со строителями и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах на мосту.