Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста должна работать во время летнего сезона, сообщает РИА Новости.

Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым

В ходе посещения Крымского моста глава государства поручил сократить сроки запуска железной дороги на полуостров и завершить все ремонтные работы к середине лета.

«Сроки надо сократить... Хорошо бы, чтобы дорога во время летнего сезона работала, хотя бы в середине сезона», - прокомментировал российский лидер доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе ремонта.

Ранее Путин поговорил со строителями, а также сел за руль и лично проехал по восстановленной автомобильной части Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РемонтКрымский МостВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры