Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста должна работать во время летнего сезона, сообщает РИА Новости.
В ходе посещения Крымского моста глава государства поручил сократить сроки запуска железной дороги на полуостров и завершить все ремонтные работы к середине лета.
«Сроки надо сократить... Хорошо бы, чтобы дорога во время летнего сезона работала, хотя бы в середине сезона», - прокомментировал российский лидер доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе ремонта.
Ранее Путин поговорил со строителями, а также сел за руль и лично проехал по восстановленной автомобильной части Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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