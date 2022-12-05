Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста

В ходе посещения Крымского моста глава государства поручил сократить сроки запуска железной дороги на полуостров и завершить все ремонтные работы к середине лета.

«Сроки надо сократить... Хорошо бы, чтобы дорога во время летнего сезона работала, хотя бы в середине сезона», - прокомментировал российский лидер доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе ремонта.

Ранее Путин поговорил со строителями, а также сел за руль и лично проехал по восстановленной автомобильной части Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

