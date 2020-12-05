На «Зеленую линию» по экологическим проблемам поступило более 3,8 тысячи звонков

Акция была проведена совместно с всероссийской организацией волонтеров-экологов "Делай!". Организаторы отметили, что подавляющее большинство звонков было связано с реальными экологическими проблемами. Около 80% позвонивших являются женщинами. Пресс-служба отметила, что география звонков включает крупные города Приморского края, Сибири и Урала (Красноярск, Омск, Челябинск), Поволжья (Казань, Уфа, Сибай) и Краснодарского края.

Основной причиной для жалоб стали незаконные выбросы промышленных предприятий. Звонившие жаловались на плохое качество воздуха и токсичные выбросы местных производств. Наиболее упоминаемыми городами стали Красноярск и Челябинск, оба эти города находятся в режиме "черного неба" из-за токсичного смога.

Организаторы напомнили, что оба города входят в проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", однако принимаемые меры еще не дали желаемого результата. Также на низкое качество воздуха и проблемы со здоровьем, связанные с экологией, жалуются жители Казани, Ульяновска, Омска, Нижнего Новгорода и Московской области.

