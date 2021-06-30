На Ямале ввели новые правила въезда в связи с COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ужесточат правила въезда для туристов и жителей других регионов: с 3 июля их будут пускать на Ямал только при наличии сертификата о полной вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Мера коснется граждан, не имеющих прописки в ЯНАО. На лиц без результатов теста или сертификатов будут составлять административные протоколы, сообщает RT.

При этом новые требования не распространяются на несовершеннолетних, отмечает Ura.ru.

По словам Артюхова, в ЯНАО наблюдается подъем заболеваемости, и наиболее сложные очаги распространения инфекции фиксируются в вахтовых поселках, где проживают приезжающие из других регионов рабочие.

Губернатор подчеркнул, что новые ограничения необходимы для сдерживания распространения COVID-19.

