На юге России выпал майский снег

За несколько дней до наступления календарного лета в южных регионах России выпал снег. Как сообщает телеканал «Звезда», непривычные для конца мая осадки наблюдали жители поселка Гузерпиль (Республика Адыгея). Накануне, 24 мая, за день до снегопада, температура воздуха там превышала +20 градусов, после чего резко снизилась практически до нуля. В некоторых населенных пунктах региона сугробы достигают полуметра.

Специалисты подчеркивают, что в мае, особенно в конце месяца, снега в регионе не было по меньше мере последние 20 лет.

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Между тем, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жители Европейской территории России могут рассчитывать на потепление. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что в понедельник и во вторник температуры регионе составят от 15°С до 18°С, а уже после начнется повышение температуры: даже в темное время суток в регионе потеплеет «градусов на пять».

При этом, по словам синоптика, давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Вильфанд отметил, что это «уже майская погода».

На юге России, как отметил Роман Вильфанд, прогнозируется повышение температуры на 7-8 градусов. Жители региона могут рассчитывать на то, что столбики термометров дотянутся до отметок 25—28°С.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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