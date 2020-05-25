На юге России выпал майский снег

Между тем, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жители Европейской территории России могут рассчитывать на потепление. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что в понедельник и во вторник температуры регионе составят от 15°С до 18°С, а уже после начнется повышение температуры: даже в темное время суток в регионе потеплеет «градусов на пять».

При этом, по словам синоптика, давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Вильфанд отметил, что это «уже майская погода».

На юге России, как отметил Роман Вильфанд, прогнозируется повышение температуры на 7-8 градусов. Жители региона могут рассчитывать на то, что столбики термометров дотянутся до отметок 25—28°С.

