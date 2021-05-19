На юге Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка
19 мая 202110:01
Власти Ермаковского района на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за подъёма воды в нескольких реках. Об этом сообщило региональное отделение МЧС.
В ведомстве отметили, что до опасного уровня произошел подъем воды в реках Оя, Кебеж, Ус и Шушь. Подтоплены приусадебные участки в ряде населенных пунктов.
Между тем, как отмечает RT, в Башкирии ситуация с паводком стабилизировалась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru