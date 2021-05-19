На юге Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка

В ведомстве отметили, что до опасного уровня произошел подъем воды в реках Оя, Кебеж, Ус и Шушь. Подтоплены приусадебные участки в ряде населенных пунктов.

Между тем, как отмечает RT, в Башкирии ситуация с паводком стабилизировалась.



