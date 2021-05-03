В Ярославской области подтопило 272 дачных участка из-за паводка

Количество подтопленных дачных участков в Ярославской области достигло 272 из-за сброса воды на Рыбинской ГЭС и подъема уровня Волги в понедельник 3 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

В Ярославской области увеличили сброс воды на гидроузлах, в противном случае Рыбинское водохранилище могло переполниться. Из-за этого в Волге повысился уровень воды, что стало причиной подтопления 110 приусадебных участков в воскресенье 2 мая.

За сутки количество подтопленных территорий выросло в 2,5 раза. При этом удалось избежать размыва дорог и нарушения электроснабжения.

Отмечается, что паводок затронул семь СНТ в регионе. Кроме того, нижние ярусы двух набережных в Рыбинске и в Ярославле также оказались подтоплены.

