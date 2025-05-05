В Хабаровске конь сбежал от хозяина в город и спровоцировал ДТП

Конь сбежал от хозяина в Хабаровске и спровоцировал ДТП, владельца животного оштрафовали. Об этом сообщили в полиции города.

Правоохранители получили ряд сообщений от местных жителей о том, что на одной из улиц лошадь без всадника чуть не попала под колеса автомобиля и повредила иномарку. Выяснилось, что владелец животного - 50-летний уроженец Приморского края, который проживает в частном доме в нескольких сотнях метров от места ДТП.

«Мужчина пояснил, что конь породы орловская рысистая по кличке "Заклинатель" самостоятельно покинул подворье», - сообщила полиция.

На мужчину составили протокол о нарушении правил дорожного движения участником процесса, ему грозит административный штраф в 800 рублей. Коня отловили и вернули владельцу.

Ранее в Хабаровском крае тигр вышел на трассу, которой пользуются лесовозы, пишет 360.ru. Хищник выходил на дорогу несколько раз и мешал движению. Охотнадзор начал наблюдение за тигром.

