На столичный регион обрушился снег с дождем
Снег с дождем наблюдается в Московском регионе второй день подряд.
По данным центра погоды «Фобос», в пятницу в столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя с мокрым снегом будут кратковременными.
«Максимальная температура: плюс 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5. Ветер западный - 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 741 миллиметра ртутного столба», — сообщил ведущий специалист центра Александр Синенков в беседе с РИА Новости.
Между тем главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила о наступлении предзимья в столичном регионе. По словам метеоролога, в ближайшие дни жителей Москвы и области ожидает неустойчивая погода и небольшие осадки, возможен кратковременный прирост снега до 1 см, пишет RT.
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