Собянин: В Москве планируют создать верфь

По его словам, строительство верфи в столице поможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.

«Мы с производителями отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трёх видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы, для того чтобы проект состоялся», - заверил мэр столицы.

Во вторник, 20 июня, в Москве запустили первый маршрут речных трамвайчиков. Они будут ходить по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК «Сердце столицы».



Позже на совещании по развитию речного судоходства с российским лидером Собянин подчеркнул, что новые суда, в том числе электрические будут востребованы и в стране, и в Москве, напоминает «Свободная пресса».

