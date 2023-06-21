Собянин: В Москве планируют создать верфь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируют создать верфь. Об этом градоначальник сообщил при посещении Северного речного вокзала с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, строительство верфи в столице поможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.
«Мы с производителями отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трёх видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы, для того чтобы проект состоялся», - заверил мэр столицы.
Во вторник, 20 июня, в Москве запустили первый маршрут речных трамвайчиков. Они будут ходить по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК «Сердце столицы».
Позже на совещании по развитию речного судоходства с российским лидером Собянин подчеркнул, что новые суда, в том числе электрические будут востребованы и в стране, и в Москве, напоминает «Свободная пресса».
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