На севере столицы на месте самостроя обустроили детский городок и сквер

Новый детский городок и сквер появились в районе Коптево на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного правительства.

В сообщении говорится, что новые игровые и спортивные площадки, а также место для детских мастер-классов появились по адресу: Коптевский бульвар, вл. 18а, стр. 1, на месте демонтированного самостроя площадью 127 квадратных метров.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что также здесь установлена сцена для проведения музыкальных и танцевальных представлений, и павильон, где продают свежие фермерские продукты. Кроме того, будут высажены кустарники и обновлены газоны.

«В I квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств. Освобожденные территории благоустраивают», - уточнил Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в свою очередь, сообщил, что незаконная постройка в районе Коптево была возведена с нарушением условий договора аренды, без разрешительной документации и в запрещённом для этого месте. По его словам, владелец незаконного строения добровольно исполнил требования Госинспекции и демонтировал здание.

