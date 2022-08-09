На Сахалине создадут центр беспилотных технологий
Центр беспилотных технологий для оперативного мониторинга в разных сферах создадут на Сахалине. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей поездки в регион.
«Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - НСН)», — подчеркнул зампред правительства.
Основная цель создания ИТ-парка на Сахалине — привлечение отечественных компаний, пишет Газета.ру.
Кроме того, Чернышенко обсудил вопрос обеспечения островов Кунашир и Парамушир инфраструктурой связи. Минцифры и правительство Сахалина проработают техническую возможность, стоимость и сроки реализации такого проекта.
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