На Сахалине создадут центр беспилотных технологий

«Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - НСН)», — подчеркнул зампред правительства.

Основная цель создания ИТ-парка на Сахалине — привлечение отечественных компаний, пишет Газета.ру.

Кроме того, Чернышенко обсудил вопрос обеспечения островов Кунашир и Парамушир инфраструктурой связи. Минцифры и правительство Сахалина проработают техническую возможность, стоимость и сроки реализации такого проекта.

