На Сахалин и Курилы надвигается циклон
В пяти районах на Сахалине и на Курильских островах во вторник, 15 декабря, ожидается прохождение циклона с метелью.
Как сообщили в региональном МЧС, в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, а также Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируется сильный ветер, снег и метель. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 25—30 м/с.
Жителям посоветовали не покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости, передает RT.
Между тем, синоптики прогнозируют, что во второй половине этой недели температура воздуха в столичном регионе вернется к плюсовым значениям, пишет «Газета.ру». Воздух прогреется до +2-х градусов.
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