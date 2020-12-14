На Сахалин и Курилы надвигается циклон

В пяти районах на Сахалине и на Курильских островах во вторник, 15 декабря, ожидается прохождение циклона с метелью.

Как сообщили в региональном МЧС, в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, а также Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируется сильный ветер, снег и метель. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 25—30 м/с.

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Между тем, синоптики прогнозируют, что во второй половине этой недели температура воздуха в столичном регионе вернется к плюсовым значениям, пишет «Газета.ру». Воздух прогреется до +2-х градусов.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
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