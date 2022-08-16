На российско-эстонской границе возобновилось движение

Ранее 16 августа участок границы в районе Ивангород - Нарва закрыли на неопределенный срок. Начальник отделения нарвской полиции Индрек Пюви заявил, что закрытие границы с Россией связано с мерами безопасности при демонтаже советских памятников в Нарве, в том числе Т-34. По его словам, движение для автомобилей и людей будет открыто «когда перенос памятников будет безопасно завершён». На время проведения работ местным жителям, желающим пешком пересечь границу, предлагалось воспользоваться пограничным пунктом Нарва-2, в районе Креэнхольми.

