На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей
Чечня получит из федерального бюджета 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта «Северный» в Грозном. Распоряжение правительства об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
На реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Северный» площадью 40 тысяч кв. метров в 2022 году будет направлено 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 2,1 млрд рублей, в 2024 году - 3,8 млрд рублей.
Аэропорт реконструируют и построят новый терминальный комплекс в рамках госпрограммы развития транспорта России. Сейчас у аэропорта один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.
Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта увеличился в два раза по сравнению с показателем 2020 года - до 713 837 человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Песков заявил, что переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются
- Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО Open Press
- В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»
- В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
- На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей
- Цены на автозапчасти выросли на 50% в России
- Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон
- Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
- Макрон заявил о необходимость продолжать диалог с Путиным
- Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru