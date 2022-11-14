На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей

Чечня получит из федерального бюджета 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта «Северный» в Грозном. Распоряжение правительства об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Северный» площадью 40 тысяч кв. метров в 2022 году будет направлено 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 2,1 млрд рублей, в 2024 году - 3,8 млрд рублей.

Аэропорт реконструируют и построят новый терминальный комплекс в рамках госпрограммы развития транспорта России. Сейчас у аэропорта один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта увеличился в два раза по сравнению с показателем 2020 года - до 713 837 человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.







