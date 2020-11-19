На очистные сооружения в Щелково потратят 14 млрд рублей

Объект в Щелкове очищает сточные воды сразу нескольких городски округов, в числе которых Ивантеевка, Пушкино, Королев и Фрязино.



Модернизация поможет улучшить экологическую обстановку в бассейне Волги и получить новые мощности для подключения домов к системе очистки, сообщили власти.



«Мощность будет составлять 400 тысяч кубометров в сутки. По сути, всё восточное направление Московской области будем иметь возможность очистить до прозрачной воды. Можно будет сливать в реку без каких-либо последствий», – цитирует слова Воробьёва «Радио 1».



Он напомнил, что пять лет назад в Щелкове была экологическая катастрофа, а жители жаловались на невозможность дышать в районе.



Воробьев рассказал, что прямо сейчас над новыми ультрасовременными очистными сооружениями круглосуточно трудятся 550 человек.

