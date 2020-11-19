На очистные сооружения в Щелково потратят 14 млрд рублей
На модернизацию очистных сооружений в Щелково в рамках нацпроекта «Экология» потратят 14 миллиардов рублей, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Объект в Щелкове очищает сточные воды сразу нескольких городски округов, в числе которых Ивантеевка, Пушкино, Королев и Фрязино.
Модернизация поможет улучшить экологическую обстановку в бассейне Волги и получить новые мощности для подключения домов к системе очистки, сообщили власти.
«Мощность будет составлять 400 тысяч кубометров в сутки. По сути, всё восточное направление Московской области будем иметь возможность очистить до прозрачной воды. Можно будет сливать в реку без каких-либо последствий», – цитирует слова Воробьёва «Радио 1».
Он напомнил, что пять лет назад в Щелкове была экологическая катастрофа, а жители жаловались на невозможность дышать в районе.
Воробьев рассказал, что прямо сейчас над новыми ультрасовременными очистными сооружениями круглосуточно трудятся 550 человек.
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