Два новых завода по экологичной переработке появятся в Москве

Завершился первый этап открытого конкурса по строительству и эксплуатации двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке Москвы. Во второй этап конкурса вышли три инвестора, с одним из них будет подписано концессионное соглашение на 20 лет, инвестиции в создание заводов составят более 25 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию», – сообщил заместитель мэра.

Он также добавил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

Каждый год на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос его безотходной переработки обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые перерабатывающие предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам.

Организатором открытого конкурса является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов водоотведения для обращения с осадком сточных вод, был объявлен в августе. В течение трех месяцев индивидуальные предприниматели, российские юридические лица либо их объединения могли подать заявки для участия. В адрес компаний, прошедших отбор, уже направлены соответствующие уведомления о предоставлении конкурсных предложений в срок до 19 февраля 2021 года», - пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Руководитель организации «Зелёный патруль», эколог Андрей Нагибин рассказал, что вторичное использование илового осадка недалеко от места их образования – важное и рациональное решение.

«Поэтому то, что это все будет теперь подсушиваться, перерабатываться и уходить во вторичное использование в качестве топлива - ну это очень хорошее дело. А почему на юго-востоке, ну понятно, потому что у нас там Курьяновские очистные сооружения, и естественно, оттуда ил можно брать для сушки в промышленных масштабах. Поэтому ничего такого тут нет, это очень хорошо. Сами понимаете, это куда-то вывозить из МО, и там производить сушку - это просто удорожание, и все. Будем надеяться, что все будет проводиться с минимальным ущербом для окружающей среды», - отметил он.

Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 млрд рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.

