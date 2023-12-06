На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

Конструкции пролетного строения установлены на строительстве моста через реку Битцу. Этот объект входит в состав участка Московского скоростного диаметра от кольцевой автодороги до трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по строительству Андрей Бочкарёв.

По его словам, часть МСД от МКАДа до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» отличается большим числом искусственных сооружений.

«Один из таких объектов - 109-метровый мост через Битцу. На сегодня там полностью завершены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения. Также обустроены правая и левая железобетонные плиты», – уточнил заммэра.