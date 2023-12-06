На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения
Конструкции пролетного строения установлены на строительстве моста через реку Битцу. Этот объект входит в состав участка Московского скоростного диаметра от кольцевой автодороги до трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по строительству Андрей Бочкарёв.
По его словам, часть МСД от МКАДа до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» отличается большим числом искусственных сооружений.
«Один из таких объектов - 109-метровый мост через Битцу. На сегодня там полностью завершены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения. Также обустроены правая и левая железобетонные плиты», – уточнил заммэра.
Совокупная протяжённость отрезка Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» составляет 11 километров. Из них 3,6 км приходится на основной ход, а другие – на улично-дорожную сеть.
Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сейчас также ведутся активные работы по возведению четырёх эстакад, двух тоннелей и трёх очистных сооружений. Будут также построены два надземных и один подземный пешеходный переходы. Кроме того, будет реконструирован действующий подземный переход.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru