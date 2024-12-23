На мысе Такиль в Крыму обнаружили загрязнение нефтепродуктами
23 декабря 202411:16
Загрязнение нефтепродуктами после ЧП с танкерами затронуло мыс Такиль в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующие данные были получены в результате мониторинга.
Ранее в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате в воду попало свыше трех тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут обнаружили в Краснодарском крае и в Крыму в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru