На мысе Такиль в Крыму обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Загрязнение нефтепродуктами после ЧП с танкерами затронуло мыс Такиль в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Повторные выбросы мазута зафиксированы на Кубани после крушения танкеров

Соответствующие данные были получены в результате мониторинга.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате в воду попало свыше трех тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут обнаружили в Краснодарском крае и в Крыму в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:НефтепродуктыКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры