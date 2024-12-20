Повторные выбросы мазута зафиксированы на Кубани после крушения танкеров
В Краснодарском крае обнаружено повторное загрязнение мазутом береговой полосы на участке протяженностью около четырёх км в Темрюкском районе в посёлке Веселовка в районе озера Солёное.
Как сообщает региональный оперативный штаб, также очаги выброса нефтепродуктов выявлены в районе заповедника «Большой Утриш» в Анапе.
«Мониторинговые группы оперативно сообщают об обнаруженных участках загрязнения для организации уборки территорий», - говорится в сообщении.
Крушение танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» произошло в Керченском проливе 15 декабря. В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru