Повторные выбросы мазута зафиксированы на Кубани после крушения танкеров

В Краснодарском крае обнаружено повторное загрязнение мазутом береговой полосы на участке протяженностью около четырёх км в Темрюкском районе в посёлке Веселовка в районе озера Солёное.

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Как сообщает региональный оперативный штаб, также очаги выброса нефтепродуктов выявлены в районе заповедника «Большой Утриш» в Анапе.

«Мониторинговые группы оперативно сообщают об обнаруженных участках загрязнения для организации уборки территорий», - говорится в сообщении.

Крушение танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» произошло в Керченском проливе 15 декабря. В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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