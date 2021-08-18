На Москву в ближайшие часы обрушатся ливень и шквалистый ветер

А ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».

Помимо ливня, сопровождающегося порывами ветра, на Москву обрушится и «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров, добавил Тишковец.

