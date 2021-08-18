На Москву в ближайшие часы обрушатся ливень и шквалистый ветер
Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 25 м/с. В Гидрометцентре отметили, что серьёзное ухудшение погодных условий начнётся в районе 16:00 среды, 18 августа. Такой характер погоды сохранится в Москве до утра, 19 числа, пишет RT.
А ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».
Помимо ливня, сопровождающегося порывами ветра, на Москву обрушится и «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров, добавил Тишковец.
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