«Понадобятся зонтики». Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

21-22 августа в Москве ожидается облачная погода с осадками. Температура будет держаться на уровне 23-25 градусов тепла. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. «В оба дня москвичам понадобятся зонтики, загорать, увы, уже не придется», - заявила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменился климат в России за последние тридцать лет.

