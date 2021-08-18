«Понадобятся зонтики». Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве
18 августа 202112:07
21-22 августа в Москве ожидается облачная погода с осадками. Температура будет держаться на уровне 23-25 градусов тепла. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. «В оба дня москвичам понадобятся зонтики, загорать, увы, уже не придется», - заявила синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменился климат в России за последние тридцать лет.
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18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru