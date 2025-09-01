На Курилах совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на острове Итуруп на Курилах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Сахалинской области.

ЧП произошло 29 августа.

«В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась», - рассказали агентству.

На месте инцидента работает комиссия, она установит причины произошедшего.

Ранее в Тамбовской области в районе населенного пункта Граждановка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет-опрыскиватель, погиб пилот, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
