На Курилах совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
1 сентября 202511:05
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на острове Итуруп на Курилах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Сахалинской области.
ЧП произошло 29 августа.
«В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась», - рассказали агентству.
На месте инцидента работает комиссия, она установит причины произошедшего.
Ранее в Тамбовской области в районе населенного пункта Граждановка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет-опрыскиватель, погиб пилот, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бурановские бабушки» ждут коллаборацию с американским певцом на «Интервидении»
- На Курилах совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
- Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
- В Сиднее задержали мужчину, протаранившего ворота генконсульства России
- Сигма-рекорды: Что сделало Betsy самым прослушиваемым детским артистом
- Летний провал: Как Юрий Стоянов спасал кассу кинотеатров
- В России запретили бизнес на дачах и наем для сбора урожая
- Моди: В Индии ждут визита Путина в декабре
- СМИ: При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека
- ШОС учредит Банк развития организации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru