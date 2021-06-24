На Крымском полуострове восстановили водоснабжение
В Крыму восстановлено водоснабжение. Сейчас жители полуострова постепенно возвращаются к привычному режиму подачи воды. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, уже завтра в Алуште вода будет подаваться с 6:00 до 23:00.
Неделю назад на востоке и юге Крымского полуострова прошли сильные ливни, которые повлияли на качестве питьевой воды в регионе. Ранее из-за длительной засухи в Алуште уменьшили подачу питьевой воды – до пяти часов в день.
Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Защита потерпевших в смертельном ДТП с участием Ефремова считает, что ему рано смягчать приговор
- Песков прокомментировал идею саммита Россия - ЕС
- В Таиланде после вакцинации умерли более 100 человек
- Россия планирует ввести пошлины на экспорт металла
- КПРФ подготовила предвыборную программу «Власть народу»
- Гидрометцентр: в Москве побит температурный рекорд 73-летней давности
- Футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google
- Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу
- Роспотребнадзор: штамм «дельта плюс» в России пока не выявлен
- Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru