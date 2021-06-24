На Крымском полуострове восстановили водоснабжение

В Крыму восстановлено водоснабжение. Сейчас жители полуострова постепенно возвращаются к привычному режиму подачи воды. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, уже завтра в Алуште вода будет подаваться с 6:00 до 23:00.

Неделю назад на востоке и юге Крымского полуострова прошли сильные ливни, которые повлияли на качестве питьевой воды в регионе. Ранее из-за длительной засухи в Алуште уменьшили подачу питьевой воды – до пяти часов в день.

Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.



