МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

Главное управление МЧС РФ по республике Крым объявило на полуострове штормовое предупреждение на 23 и 24 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с.

В МЧС предупредили, что это может привести к подтоплению территорий, авариям на объектах энергетики и ЖКХ, нарушению транспортного сообщения. Также в ведомстве заявили об угрозе жизни и здоровью населения.

Ранее в Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди, сообщает RT. По словам главы республиканского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков. Был введён режим ЧС.

