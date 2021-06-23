МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение
Главное управление МЧС РФ по республике Крым объявило на полуострове штормовое предупреждение на 23 и 24 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с.
В МЧС предупредили, что это может привести к подтоплению территорий, авариям на объектах энергетики и ЖКХ, нарушению транспортного сообщения. Также в ведомстве заявили об угрозе жизни и здоровью населения.
Ранее в Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди, сообщает RT. По словам главы республиканского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков. Был введён режим ЧС.
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